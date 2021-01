Um die ehemalige First Lady Melania Trump ist es ruhig geworden.

Um das Ehepaar Trump wurde es in den letzten Tagen ungewohnt ruhig. Der Ex-Präsident und die ehemalige First Lady haben sich nach dem Abgang aus dem Weißen Haus in ihrem luxuriösen Privatklub Mar-a-Lago in Florida zurückgezogen. Während Donald Trump dort weiterhin seine Macht festigt, weiß man über Melania wenig.

Scheidungsgerüchte

Wie Trump-Vertraute Robert Couri Hay den „New York Times“ erzählt, will sich die ehemalige First Lady komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Die 50-Jährige will sich stattdessen darauf konzentrieren, Hausfrau zu sein. „Sie hat ihren Mann bei seinem Amt unterstützt, mehr wollte sie aber nie“, so Hay.

Zuletzt wurden auch wieder Gerüchte über eine Scheidung lauter. Daran glaubt die Trump-Vertraute aber nicht: „Ich wäre wirklich schockiert, wenn Melania sich offiziell von ihrem Ehemann trennen und scheiden lassen würde“. Mehre Experten halten eine Trennung auch deshalb unwahrscheinlich, weil Sohn Barron (14) noch nicht erwachsen ist und noch zu Hause wohnt.

Trump weiterhin sehr aktiv