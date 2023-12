Am Donnerstag eröffnete ein Schütze das Feuer an der Prager Karls-Universität und tötete mehr als 15 Menschen. Bei dem Täter soll es sich laut Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Studenten handeln.

Prag. Bei einem Uni-Massaker kamen mehr als 15 Menschen ums Leben – Dutzende wurden verletzt. "Der Schütze wurde ausgeschaltet, das gesamte Gebäude wird derzeit evakuiert", so die Polizei. Bei dem Täter soll es sich laut Behörden um einen 24 Jahre alten Studenten handeln.

Laut derzeitigen Informationen, soll der Täter David K. zuerst zuhause seinen Vater ermordet haben, bevor er ins nahe Prag fuhr, wo er das Feuer bei der Karls-Universität – wo er als Student eingeschrieben war und heute eine Vorlesung gehabt hätte – eröffnete und 15 Menschen tötete. Der 24-Jährige dürfte die schreckliche Tat geplant haben – entsprechende Mordabsichten habe er auf Social Media gepostet. Beim Täter werden psychische Probleme vermutet.

Was wir über den Todes-Schützen wissen

David K. stammt aus dem Ort Hostoun, in der Nähe des Prager Flughafens Vaclav Havel. Er war ein Student der Geschichte und hatte legal einige Waffen besessen. Seine Tat dürfte sich angebahnt haben: die Polizei bestätigte, dass der Täter auf Social Media Nachrichten hinterließ, in denen er das Morden angekündigt hatte.

Ein Bild des mutmaßlichen Schützen am Dach der Universität © X ×

Der mutmaßliche Täter habe sich wahrscheinlich von Amokläufen im Ausland inspirieren lassen, vermutete der Prager Polizeipräsident Martin Vondrasek. So soll K. etwa der Fall eines 14-jährigen Mädchens, das erst vor zwei Wochen im russischen Bryansk einen Mitschüler und dann sich selbst erschossen hatte, als Vorbild gedient haben.

Fahndung nach Leichenfund des Vaters

Am Donnerstagnachmittag wurde in Hostoun im Keller eines Hauses ein Mann tot aufgefunden, der eindeutig durch Gewalteinwirkung starb. Die Polizei schrieb den 24-jährigen Sohn des Toten, David K., zur Fahndung aus. Zu dieser Zeit stürmte K. bereits in die Philosophische Fakultät der Karlsuniversität in der Prager Altstadt, lief in den vierten Stock und eröffnete das Feuer, er schoss in den Gängen und vom Balkon des Gebäudes auf die umliegenden Straßen. 15 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt.

© APA/AFP/MICHAL CIZEK ×

Die um 14.29 Uhr alarmierte und inzwischen mit Spezialeinheiten angerückte Polizei gab um 15.20 Uhr bekannt, das am Balkon der leblose Körper des Schützen lag. Als die schwerbewaffneten Beamten anrückten, soll er sich selbst gerichtet haben.