Wegen Corona: 67 Millionen Kinder nicht geimpft

Schockierender Bericht von UNICEF: Viele Millionen Kinder haben aufgrund der Pandemie ihre Routine-Impfungen gegen gefährliche Krankheiten wie Masern und Kinderlähmung verpasst!

UNICEF warnt vor den katastrophalen Auswirkungen, die dies auf die Gesundheit von Kindern auf der ganzen Welt haben wird. Die Lockdowns und Einschränkungen im Gesundheitswesen haben die Impfungen stark beeinträchtigt und das Vertrauen darin ist aufgrund der Pandemie gesunken.

Niedrigste Impfrate seit 15 Jahren

Der Rückgang der Impfabdeckung von Kindern in 112 Ländern ist alarmierend und hat sich global um 5 Prozentpunkte auf den niedrigsten Stand seit 2008 reduziert. Besonders stark betroffen von der Impf-Unterversorgung bei Kindern sind Afrika und Südasien. Trotz des Vertrauensrückgangs in Kinderschutzimpfungen gibt es weltweit immer noch eine relativ hohe Unterstützung für das Impfen von Kindern. Laut dem Bericht von Unicef gaben in fast der Hälfte der untersuchten Länder mehr als 80 Prozent der Befragten an, dass sie das Impfen von Kindern für wichtig halten.

Wird die Impfskepsis noch größer?

UNICEF warnt davor, dass eine zunehmende Haltung der Skepsis gegenüber Impfungen aufgrund mehrerer Faktoren entstehen könnte. Diese beinhalten Unsicherheit im Umgang mit der Corona-Pandemie, eine weit verbreitete Verbreitung von falschen Informationen, ein sinkendes Vertrauen in wissenschaftliche Expertise sowie politische Spannungen.