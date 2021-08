Welt versagt erneut gegen Taliban-Monster

20 Jahre nach dem Terrorattentat in New York – 9/11 – feiern die Taliban ein grauenhaftes Comeback.

Schande. Ohne den „Weltpolizisten“ USA hatte das Land – und das wusste jeder, der eins und eins zusammenzählen kann – nie eine reale Chance gegen die fanatischen Islamisten. Aber nicht nur für die USA und ihre irrlichtern den Verhandlungen samt Abzug ist der Fall von Kabul eine Schande. Es wird auch die EU in ihrer immerwährenden außenpolitischen Hilflosigkeit vorgeführt. Was macht die EU dagegen, dass die islamistischen Fanatiker in Kabul gerade von Tür zu Tür gehen und nach „Kollaborateuren“, also jenen, die mit uns arbeiteten, suchen? Was machen EU und USA dagegen, dass Frauen um ihr Leben fürchten, einfach weil sie Frauen sind, die sich nicht Burkas verbannen lassen wollen? Nichts.

Es wird wie 2001 ein neuer Terror-Hotspot

Warnung. Jahrelang hatte der Westen schon einmal zugeschaut, wie Mädchen getötet wurden, weil sie in die Schule gehen wollten. Erst der Osamabin-Laden-/Taliban-Terror in den USA brachte den Westen zum Eingreifen. Wir züchten gerade neue Terroristen. Und weder USA noch EU haben eine Strategie. China und Russland biedern sich bereits rückgratlos den Terrorpaten aus Kabul an. Das wollen offenbar auch Teile der heimischen Regierung, die gerade in unnachahmlicher Peinlichkeit behaupten, weiter nach Taliban-City abzuschieben. Und damit die Planlosigkeit des Westens noch deutlicher machen.