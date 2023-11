100 Verletzte: Sturm sorgt für bange Momente auf Kreuzfahrtschiff

Ein Kreuzfahrtschiff geriet vor der Küste Spaniens mitten in einen Sturm, etwa 100 Passagiere wurden verletzt.

Bange Momente auf dem Luxus-Schiff "Spirit of Discovery"! Für die rund 1.000 Passagiere wurde die 14-tägige Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln zum Albtraum: Wegen eines Unwetters wurde erst der Halt in Las Palmas abgesagt. Daraufhin wollte die Crew den Hafen von La Coruna anlaufen, der jedoch gesperrt war. So entschied man sich zur Rückkehr nach Großbritannien – und geriet in der Biskaya in einen schweren Sturm.

"Extrem beängstigend"

Etwa 100 Passagiere wurden dabei verletzt, die meisten davon leicht. Allerdings gab es auch fünf schwerer Verletzte zu beklagen, die im Medizinzentrum des Kreuzers behandelt werden mussten. Die Menschen an Bord der "Spirit of Discovery" mussten eine "extrem beängstigende Zeit" durchmachen, wie Saga-Cruises-Geschäftsführer Nigel Banks berichtete.

© Saga Cruises Badespaß im Pool für Passagiere der "Spirit of Discovery" ×

Während des Unwetters wurde am Schiff nämlich das Antriebssicherheitssystem aktiviert, woraufhin es ruckartig nach links drehte und dann mit einem Schlag zum Stehen kam. Bei der abrupten Bewegung seien die Passagiere gestürzt und verletzt worden.

Unternehmen entschuldigt sich

Trotz des dramatischen Vorfalls sei die Sicherheit an Bord zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, erklärte das Kreuzfahrtunternehmen. "Obwohl das Wetter eindeutig außerhalb unserer Kontrolle liegt, möchten wir uns bei allen Betroffenen aufrichtig entschuldigen", sagte ein Sprecher.

© Saga Cruises Die "Spirit of Discovery" bietet Passagieren sogar ein Theater ×

Am Montagabend kam die "Spirit of Discovery" im Hafen von Portsmouth an der südenglischen Kanalküste an.

Das Kreuzfahrtschiff ist 236 Meter lang und 31,2 Meter breit. An Bord gibt es unter anderem ein Theater, eine Bibliothek, Swimming Pools und sogar einen Golfsimulator.