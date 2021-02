23-Jährige ist elffache Mutter und will noch mehr

Manche Menschen bekommen von Babys einfach nicht genug. Doch die gebürtige Russin Christina Ozturk treibt es auf die Spitze: Sie hat schon elf Kinder - und will noch mehr.

Die 23-jährige Christina Ozturk ist wohl süchtig nach Babys: Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Hotelbesitzer und Millionär Galip Ozturk, hat sie elf Kinder. Das jüngste Kind names Olivia kam erst im Jänner zur Welt.

Gerne über 100 Kinder

Obwohl sie bereits elf Kinder hat, will Ozturk noch mehr. Laut ihrem Instagram-Account dürfen es gerne über 100 werden. Ihren Traummann hat Christina Ozturk in Georgien, bei einem Urlaub in der Stadt Batumi. Laut ihr sei es "Liebe auf den ersten Blick gewesen". Ihr Ehemann brachte auch schon Kinder in die Beziehung.

Viele Babys durch Leihmutterschaft

Die Mehrfachmutter ist jedoch kein biologisches Wunder: Nur ihre älteste Tochter Sika (6) hat sie selbst ausgetragen. Die restlichen zehn haben Leihmütter für sie ausgetragen. Die Großfamilie lebt in Georgien, wo Leihmutterschaft seit 1997 legal ist.