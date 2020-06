Brutale Rache: Hells Angels rasen mit Auto in Menschengruppe

Bandenkrieg zwischen "Hells Angels" und "Black Jackets" in München: Nachdem das Auto in die Menschengruppe gerast ist, wurde ein Opfer mit dem Messer attackiert, eine weiteres zusammengeschlagen.

Gegen 16:00 Uhr raste in München ein Auto auf eine Menschengruppe zu, in der sich Ex-Rocker der "Black Jackets" befinden. Mehrere Mitglieder der "Hells Angels" stiegen daraufhin aus dem Auto aus und beginnen, auf einen Mann einzuprügeln. Ein anderer wurde mit einem Messer attackiert. Es ist der Höhepunkt eines Rockerstreits in München. Eines der Opfer hatte vor mehreren Monaten mit zwei Komplizen einen Hells Angel mit einem Schlagring in einem McDonalds angegriffen.

Die Kriminalpolizei ist auch im Einsatz und beginnt mit der Tatortarbeit.

Die Informationen der uniformierten Kolleginnen und Kollegen werden gesammelt, Spuren gesichert und Zeugen vernommen.



Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiterhin. June 10, 2020

Bei dem Vorfall wurden drei Menschen verletzt. Die Fahndung läuft laut Polizei München auf Hochtouren.