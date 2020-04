Mit abgetrenntem Kopf posiert: IS-Mörder verhaftet

Einer der meist gesuchten IS-Terroristen wurde in Spanien festgenommen. Er war mit einem Flüchtlingsboot ohne Dokumente unbemerkt von Afrika nach Europa gekommen.

Vor wenigen Tagen soll der IS-Mörder Abdel Bary zusammen mit mehreren Flüchtlingen in einem kleinen Holzboot die Stadt Almeria an der spanischen Küste erreicht haben. Bevor er nach Großbritannien weiterreisen konnte, konnte ihn die spanische Polizei jedoch ausforschen und verhaften. Neben Bary wurden auch zwei weitere Verdächtige verhaftet, deren Identität jedoch noch ausgeforscht wird. Auch sie waren im selben Flüchtlingsboot unbemerkt von Nordafrika nach Spanien gekommen.

Bary ist einer der hauptverdächtigen IS-Terroristen im Fall des ermordeten US-Journalisten James Foley, der vor laufender Kamera enthauptet wurde. Der Brite wurde in Ägypten geboren, lebte jedoch ab seinem sechsten Lebensjahr in Großbritannien, wo er sich einen Namen als Rapper machte.

2013 reiste Bary nach Syrien, wo er sich der IS anschloss. 2015 kehrte er der IS den Rücken zu und floh in die Türkei. Mithilfe einer jungen Spanierin, die sich als seine Frau ausgeben sollte, wollte er zurück nach Westeuropa reisen, doch die Behörden stoppten das Vorhaben uns verhafteten die Spanierin.