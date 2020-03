Bei einem Besuch des US-Seuchenkontrollzentrums erzählte US-Präsident Donald Trump vor laufender Kamera stolz, wie sehr er Corona-Experten mit seinem "umfangreichen Wissen" beeindruckt habe. "Jeder hier fragt mich, warum ich so viel darüber weiß", behauptete er. "Ich kapiere es einfach!"

Dass er dabei auch irreführende und offenkundig falsche Aussagen über das Coronavirus tätigte, schien ihn dabei nicht zu stören. Im Beisein führender US-Gesundheitsexperten schwärmte er davon, wie sehr die Wissenschaftler von seinem Fachwissen beeindruckt seien. "Die Leute sind wirklich überrascht, dass ich dieses Zeug verstehe", sagte er vor laufenden Kameras. Jeder "dieser Doktoren hier" habe ihn gefragt, behauptete er, wieso er so viel davon verstehe. "Vielleicht bin ich ein Naturtalent."

Dieses "Talent" verdanke er seinem Onkel, meinte Trump weiter. Denn der sei ein "großartiges Super-Genie" gewesen. Er verstehe sehr gut, was die Wissenschaftler täten. "Ich liebe diese Welt." Trumps Onkel war am MIT als Professor für Elektrotechnik tätig.

AZAR tries to explain that more tests are coming, but Trump waves him off to jump in.



TRUMP: “Anybody that needs a test gets a test…. the tests are all perfect like the letter was perfect. The transcription was perfect. Right? This was not as perfect as that but pretty good.” pic.twitter.com/A3hgYOJLUt