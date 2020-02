Wegen Coronavirus: Venedig sagt Karnevalsumzug ab

Nach den Todesfällen in Norditalien wurden nun auch der Karnevalsumzug in Venedig abgesagt.

Der Beschluss wurde gefasst, nachdem ein Todesfall wegen Coronavirus in der angrenzenden Region Venetien gemeldet wurde.

In Friaul wurden laut Fedriga zehn Verdachtsfälle gemeldet, sieben im Raum von Udine und drei von Triest.

Reisewarnung

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz rät Kärntens Landeshauptmann Kaiser, die betroffenen Gebiete in Norditalien zu meiden. Personen, die zuletzt in Italien waren und erste Symptome zeigen, sollen zuallererst den Hausarzt aufsuchen. Man solle aber Ruhe bewahren.