Ärzte entfernen Frau 100 kg schwere Zyste

Eine Frau in Polen lebte monatelang mit einer riesigen fast 100 Kilo schweren Zyste im Bauch bis sie endlich zum Arzt ging.

Bei einer Körpergröße von 1,58 Meter brachte die 24-Jährige Frau schon unfassbare 182 Kilogramm auf die Waage, als sie am Dienstag in der Universitätsklinik im südostpolnischen Rzeszow operiert wurde.

Am Eierstock der Frau hatte sich eine Zyste gebildet - ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum - die zu einem Geschwülst von etwa einem Meter Durchmesser angewachsen war. „Ich habe noch nie eine so große Zyste gesehen“, schrieb der Leiter der gynäkologischen Abteilung, Tomasz Kluz, in einer Erklärung.

Patientin passte nicht in Computertomografen

Die Untersuchungen seien sehr schwierig gewesen, da die Patientin wegen ihres enormen Bauchumfangs nicht in den Computertomografen gepasst habe. Bei der Operation ließen die Ärzte zuerst rund 100 Liter Flüssigkeit ab und entfernten danach die Zyste.

Die Frau wird nach der Operation wieder vollständig genesen, so die Ärzte. Es seien weder krankhafte Veränderungen im Becken oder Bauchraum festgestellt worden.