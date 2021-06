AfD erstmals stärkste Kraft bei Landtagswahl?

In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Es bahnt sich ein Kopf-an-Kopf Rennen an.

Die CDU lag in den jüngsten Umfragen nur hauchknapp vor der AfD. In einer am Freitag veröffentlichten Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung lag die CDU mit 27 Prozent knapp vor der AfD mit 26 Prozent. Die Grünen erreichten acht Prozent, die SPD kam auf zehn Prozent und die Linke auf zwölf Prozent. Die FDP sah die Umfrage bei sieben Prozent. Befragt wurden zwischen Dienstag und Freitag insgesamt 1132 Bürger. Eine Umfrage von INSA eine Woche zuvor sah die AfD mit 26% noch einen Punkt vor der CDU.

Ministerpräsident Haseloff bekräftigt Abgrenzung von AfD

Kurz vor der Wahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erneut jede Kooperation mit der AfD abgelehnt. "Reiner Haseloff steht für die demokratische Mitte", sagte der 67-jährige Regierungschef am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Das sei auch die Position der gesamten Landes-CDU. "Mit mir wird es keine Konsequenzen in irgendeiner Weise in Richtung rechts, auch nicht nach links geben."

In Sachsen-Anhalt könne nach der Wahl am Sonntag "demokratische, starke" Regierung gebildet werden, die auf eine eigene Mehrheit werde zurückgreifen können, fügte Haseloff an. Dies sei sein klares Ziel, für das er werbe.

Wiederauflage der aktuellen Koalition?

Derzeit regiert in Sachsen-Anhalt unter Haseloff eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die Grünen stehen wieder bereit für eine weitere Regierungsbeteiligung. "Ich will auf jeden Fall weiterregieren", sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann im "Morgenmagazin". Dies sei "die einzige Möglichkeit, um tatsächlich Inhalte durchzusetzen".



Der AfD-Spitzenkandidat Oliver Kirchner gilt als Rechtsaußen in der AfD und zählte zum rechtsnationalen, inzwischen formal aufgelösten sogenannten Flügel der Partei. Auf die Frage, wie rechtsextrem er sei, sagte Kirchner im "Morgenmagazin": "Ich bin überhaupt nicht rechtsextrem." Er habe nie Kontakte zu rechtsradikalen Gruppen gehabt.