Afghanisches Mädchen rechnet mit Taliban ab

Seit die Taliban vor knapp anderthalb Jahren die Macht in Afghanistan übernommen haben, dürfen Mädchen nur noch bis zur 6. Klasse in die Schule. Weiterführende Schulen sind nur für Buben erlaubt und auch ein Studium ist afghanischen Frauen seit kurz vor Weihnachten verboten.

Ein kleines afghanisches Mädchen will das nicht einfach so hinnehmen. Sie macht das, was Frauen in Afghanistan nicht tun dürfen: Sie macht den Mund auf und protestiert. Das Video ihrer Rede geht seither auf Twitter viral.

474 days since the Taliban BANNED teenage girls from school and 17 days since the Taliban BANNED women from university.



Education is NOT a privilege. It is the most basic of human rights. How can the world still remain silent?pic.twitter.com/310qC0X4CS