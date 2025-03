Aufstand gegen Touristen in Spanien - Ibiza-Hotspot blockiert

Es wird ein unangenehmer Sommer für Touristen in Spanien.

In vielen südeuropäischen Ländern wehrt sich die lokale Bevölkerung immer brutaler gegen den Massentourismus. Die Anti-Tourismus-Aktivisten haben vor einem geplanten Treffen in Barcelona gedroht, für viel Chaos in spanischen Urlaubsorten zu sorgen. Die Aktivisten wollen beliebte Touristenplätze blockieren und Mietwagen anzünden.

In Ibiza blockten die Bewohner im letzten Monat einen beliebten Aussichtspunkt mit Felsen. Der Aussichtspunkt Es Vedra war bei den Touristen sehr beliebt. Tausende von Menschen pilgerten jeden Abend dorthin, um den Sonnenuntergang zu sehen. Jetzt hatten die Landbesitzer genug. Sie haben keine Lust mehr, von diesen Touristenmassen überrannt zu werden.

Gewalttätige Proteste

Ibiza ist dabei nicht der einzige Ort mit diesen Protesten. Auf Teneriffa waren in der letzten Woche die Aktionen noch gewalttätiger. Dort zerstörten Aktivisten mehrere Mietwagenflotten.

Im nächsten Monat treffen sich mindestens 15 Gruppen aus Spanien, Italien, Portugal und Frankreich in Barcelona und besprechen die nächsten Schritte im Kampf gegen den Massentourismus.