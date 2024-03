Autistisches Mädchen von Polizei aus Sumpf gerettet

Bereits am Montag wurde das kleine an Autismus leidende Mädchen von seiner Familie als vermisst gemeldet. Das Hillsborough Sheriffs Office startete daraufhin eine großangelegte Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften und einer Wärmebild-Drohne.

Jetzt wurde das Video der Suche veröffentlicht. Darauf zu sehen ist, wie die Cops das kleine Mädchen entdecken und retten. "Ich glaube, ich hab sie hier im Wald", hört man den Drohnen-Piloten über Funk sagen. Kurz darauf kämpfen sich zahleiche Beamte durch den Sumpf und retten schließlich die Kleine.

On February 26, 2024, at 5:10 p.m., #teamHCSO's Aviation Unit was called to assist deputies in locating a five-year-old autistic child who had wandered away from home in Tampa.



