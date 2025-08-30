Alles zu oe24VIP
Auto rast in Menschenmenge: Ein Toter, zahlreiche Verletzte

Frankreich

Auto rast in Menschenmenge: Ein Toter, zahlreiche Verletzte

30.08.25, 10:50
In Frankreich ist es zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Ein Auto raste in eine Menschenansammlung - dabei starb eine Person, mehrere weitere sind verletzt.

Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast. Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Évreux getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt am Samstag mit. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Hinweise auf ein terroristisches Motiv lagen zunächst nicht vor. 

Mehr dazu in Kürze...

