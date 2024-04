Bayrische Traditionsbrauerei schließt nach 672 Jahren

Die fränkische Brauerei Karmeliter-Bräu in Salz muss schließen, weil kein Nachfolger das Unternehmen übernehmen konnte.

Erst Corona, dann hohe Energiepreise - die deutschen Bierbrauer haben schwere Zeiten hinter sich. Manche erfangen sich auch gar nicht mehr. So auch die 672 Jahre alte Brauerei Karmeliter-Bräu in Salz, die Ende Juni ihre Pforten für immer schließen wird.

Karmeliter Brauerei © Hersteller ×

Dabei wurde Medienberichten zufolge das Gelände der 672 alten Brauerei schon an ein Nachbarunternehmen verkauft. Immerhin solle aber wenigstens die Marke „Karmeliter-Bräu“ erhalten bleiben. „Für die Weiterführung der Marke gibt es bereits einen Vorvertrag mit einem Interessenten, aber da müssen noch Einzelheiten verhandelt werden“, so Brust dem Online-Portal. „Aller Voraussicht nach wird es die Marke ‚Karmeliter-Bräu‘ aber auch in Zukunft weiter geben“,so der Brauerei-Chef.