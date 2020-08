Beirut: Keine Blutreserven, Kliniken kollabieren

Es sind schreckliche Szenen, die sich in Beiruts Krankenhäusern nach der gestrigen Explosion abgespielt haben: Blutüberströmte Menschen warten auf den Gängen, bis sie endlich behandelt werden. Augenzeugen berichten sogar, dass mehrere Verletzte im Krankenhaus aufgrund der Überlastung abgewiesen wurden oder auf dem Parkplatz behandelt wurden.

WARNING GRAPHIC: People were filmed receiving treatment at St. Joseph Hospital in #Beirut as the death toll climbs to 78 with 4,000 injured following a huge explosion on Tue. Lebanese PM declared a "national day of mourning" for the victims #PrayforLebanon pic.twitter.com/SOstsx8Wnu