Das sind die zehn schönsten Strände der Welt

Das amerikanische Onlineportal Tripadvisor hat Millionen Erfahrungsberichte von Urlaubern analysiert und auf Basis dessen die weltweit beliebtesten Strände ermittelt.

Das sind die zehn schönsten und besten Strände laut den online Portal TRAVELBOOK.

In den vergangenen beiden Jahren stand Baía dos Sanchos in Brasilien auf der Spitzenposition, doch heuer kletterte der Whitehaven Beach in Australien von Platz 22 auf Platz 1 im Ranking der schönsten Strände der Welt. Doch die Baía do Sanchos findet man noch immer in den Top drei. Platz zwei geht an die Playa Cayo Santa Maria in Kuba.

© Getty

Die Top Ten der schönsten Strände der Welt:

Whitehaven Beach (Australien)

Playa Cayo Santa Maria (Kuba)

Baia do Sancho, Fernando de Noronha (Brasilien)

Grace Bay, Providenciales (Turks- und Caicosinseln)

Saint Pete Beach (Florida)

Turquosie Bay, Exmouth (Australien)

Eagle Beach, Palm/Eagle Beach (Aruba)

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa (Italien)

Kaanapali Beach, Hawaii (USA)

Baia dos Golfinhos (Brasilien)

So wurden die besten Strände ermittelt

Das Ranking wurde auf Basis von Millionen von Bewertungen und Erfahrungsberichten von Reisenden auf Tripadvisor. Da für die Rangliste sowohl die Zahl als auch die Qualität der Bewertungen relevant waren, gibt es natürlich keine Geheimtipps. Weniger bekannte und damit auch weniger besuchte Strände bleiben in puncto Bewertungsanzahl oft unberücksichtigt.