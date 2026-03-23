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© Getty Images (Symbolbild)

Energie-Krise

Diese Länder führen wegen Iran-Krieg Vier-Tage-Woche ein

23.03.26, 16:24
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Der Krieg im Nahen Osten sorgt in vielen Ländern für Energie-Engpässe. Vor allem im asiatischen Raum werden Regierungen gezwungen, sogar eine Vier-Tage-Woche einzuführen.

Laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin "Fortune" führt die Blockade der Straße von Hormus in einigen Ländern zu einer Energiekrise. Wegen der Treibstoffknappheit müssen einige Regierungen nun in den Arbeitsalltag ihrer Bevölkerung eingreifen.

Unter anderem hat Sri Lanka die Vier-Tage-Woche für den öffentlichen Dienst eingeführt. Seit Mitte März müssen staatliche Einrichtungen, Schulen und Universitäten nur noch vier Tage pro Woche arbeiten. Ebenfalls soll die Bevölkerung aus dem Homeoffice arbeiten und Treibstoff rationieren.

Vier-Tage-Woche in mehreren Ländern

In Pakistan wurde die Arbeitswoche von Regierungsbeschäftigten auf vier Tage gekürzt. Schulen wurden geschlossen und weitere Sparmaßnahmen eingeführt. Auf den Philippinen führte Präsident Marcos für ausgewählte Behörden eine Vier-Tage-Woche ein.

Universitäten in Bangladesch wurden geschlossen und Treibstoff rationiert. Vietnam rät Unternehmen, wieder verstärkt auf Homeoffice zu setzen. Damit soll der Pendelverkehr und Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Ähnliche Sofortmaßnahmen schlägt auch die Internationale Energieagentur (IEA) vor.

"Ich sehe darin kein Modell"

Könnte mit diesen Maßnahmen die Vier-Tage-Woche der Standard werden? Wie "Fortune" berichtet, könnte dies der Wendepunkt sein. William Self von der internationalen Personalberatung Mercer verweist auf Corona. Damals wurden viele Unternehmen gezwungen, Homeoffice anzubieten, und es blieb. Er meint: "Remote-Arbeit hat sich nicht verbreitet, weil Unternehmen sie geplant haben."

Für den Organisationspsychologen Wladislaw Rivkin von der Trinity Business School aus Dublin (Irland) sind die Maßnahmen nicht von Dauer: "Ich sehe darin kein Modell für die USA und Großbritannien, zumindest nicht langfristig, da der derzeitige starke Anstieg der Kraftstoffkosten nur vorübergehend ist."

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