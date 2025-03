DIESES Land in Europa sperrt jetzt TikTok aus

Albanien will in den nächsten Tagen den Onlinedienst Tiktok abschalten. Die schon im Dezember angekündigte Sperre werde "in ein paar Tagen oder in bis zu einer Woche" erfolgen und solle zwölf Monate dauern, erklärte die albanische Bildungsministerin Ogerta Manastirliu am Donnerstag.

Albaniens Regierungschef Edi Rama hatte die Sperre im vergangenen Dezember angekündigt. Wenige Wochen zuvor war ein 14-Jähriger bei einem in Online-Medien begonnenen Streit zwischen Schülern in Tirana getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Fall löste eine Debatte unter Psychologen, Eltern und Bildungseinrichtungen über den Einfluss von Online-Netzwerken auf Jugendliche und Kinder aus. Die Opposition kritisierte die Sperre des Onlinedienstes und klagte über mögliche Auswirkungen auf die Parlamentswahl im Mai. "Mit diesem Akt der Zensur, der mehr als eine Million Nutzer von Tiktok in Albanien betrifft, setzt Edi Rama Albanien auf eine Stufe mit Afghanistan und dem Iran", sagte der Oppositionsführer Sali Berisha. Die Videoplattform Tiktok, die zur chinesischen Gruppe Bytedance gehört, ist in vielen Ländern hoch umstritten. So beschloss das australische Parlament im vergangenen November ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige.