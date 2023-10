Dreifache Mutter beim Rasenmähen am Flughafen getötet

In Oklahoma (USA) ist eine junge Frau unter kuriosen Umständen gestorben. Auf einem kleinen Flughafen kam es zur Tragödie.

Der Fall klingt so absurd wie traurig: Eine dreifache Mutter wurde beim Rasenmähen vom Flügel eines landenden Flugzeugs getroffen und dabei so schwer verletzt, dass die 27-Jährige nicht überlebte. Der tragische Unfall passierte auf einem kleinen Flughafen in Oklahoma, während die Frau arbeitete.

Samantha Hayes fuhr auf dem Rasenmäher beim Broken Bow Airport am vergangenen Freitag, als gegen 15.30 Uhr eine 1972 Beechcraft Bonanza A36 sich im Landeanflug näherte. Der Pilot des Kleinflugzeugs, der 70-jährige James Baxter bemerkte die junge Frau und wollte durchstarten, um den Zusammenprall zu verhindern. Doch zu spät: Die Maschine gewann nicht schnell genug an Höhe und Hayes wurde von einem Flügel erschlagen. Sie wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

© Wikipedia (CC BY-SA 2.0) Eine 1972 Beechcraft Bonanza A36 (Symbolbild) ×

Baxter blieb unverletzt, es gebe keine Ermittlungen gegen ihn, hieß es von offizieller Seite. Wie es zu dem Drama kommen konnte, soll nun eine Untersuchung klären. Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Wetter jedenfalls klar.

Der Flughafen Broken Bow ist so klein, dass keine eigenen Fluglotsen beschäftigt werden. Heißt: Piloten kündigen ihre Starts und Landungen selbst über Funk an.

Große Trauer um Samantha

Freunde und Familie trauern um Samantha Hayes und können die Tragödie kaum fassen. Die 27-Jährige hinterlässt drei Kinder.