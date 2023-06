E-Zigaretten-Transporter explodiert auf Autobahn

Durch eine Explosion eines Autos, welches E-Zigaretten transportierte, wurde ein Waldbrand ausgelöst.

Im deutschen Landkreis Kaiserslautern kam es am Sonntagnachmittag zu einer heftigen Explosion. Einem Mann aus Nordrhein-Westfalen war aufgefallen, dass Rauch aus dem Motorraum seines PKWs kam, weshalb er seinen Wagen an einer Ausfahrt abstellte, wie die Polizei in einer Presseaussendung erklärt. Gerade als er und sein Beifahrer aus dem Wagen ausstiegen, ging der Wagen plötzlich in Flammen auf.

© Polizeidirektion Kaiserslautern ×

Durch die höllische Hitze detonierten die im Wagen transportierten Einwegzigaretten und Kohlenstoffdioxid-Behälter. Durch die heftige Explosion flogen die Trümmer des Wagens bis auf die Gegenspur der Autobahn und beschädigten anrauschende Fahrzeuge. Eine Böschung neben der Autobahn fing ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr konnte zunächst nur aus der Ferne mit den Löscharbeiten starten, weswegen sich der Brand schnell auf den angrenzenden Wald ausbreitete. Der Waldbrand erstreckte sich auf eine Fläche von knapp 2000 Quadratmetern.

© Polizeidirektion Kaiserslautern ×

Die Autobahn war während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die wartenden Autofahrer wurden mit Getränken versorgt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach knapp zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.