Enthüllt: Die letzten Momente des Titan-U-Boots

Das Titan-Drama hielt die Welt in Atem. Jetzt werden immer mehr Details zu den letzten Stunden an Bord der tödlichen Expedition bekannt.

Oceangate-CEO Stockton Rush reiste gemeinsam mit seiner Frau Wendy im Februar dieses Jahres nach London, um sich mit dem britisch-pakistanischen Milliardär Shahzada Dawood, seiner Frau Christine und seinem 19-jährigen Sohn Suleman zu treffen. Der Grund: Rush wollte die Familie davon überzeugen, dass es trotz Bedenken sicher sei, mit dem Mini-U-Boot zur Titanic zu tauchen. Er glaubte, eine Reise mit der Titan in die Tiefen des Atlantiks sei sicherer "als die Straße zu überqueren", berichtet Christine gegenüber der "New York Times" (NYT). Ihr Sohn und ihr Mann kamen beim Titan-Unglück ums Leben.

© Facebook ×

Christine mit ihrem Sohn Suleman.

© Facebook

Christine und ihr Ehemann Shahzada.

© APA / AFP ×

Suleman und sein Vater Shahzada.

Christine enthüllte in ihrem herzergreifenden Interview mit der "NYT" auch, was sich in den letzten Momenten vor der Implosion im U-Boot zugetragen hat. Demnach haben die Insassen das Licht abgedreht und hörten in völliger Dunkelheit Musik, um Strom zu sparen. Aus dem kleinen Fenster konnten die Passagiere biolumineszierende Kreaturen beobachten.

© APA / AFP ×

Nach einer Stunde und 45 Minuten brach der Kontakt ab

Oceangate-CEO Stockton Rush. Er saß am Steuer der Titan.

Der Tauchgang zum Titanic-Wrack startete am 18. Juni um 8 Uhr morgens. Eine Stunde und 45 Minuten später brach der Kontakt ab. Wie jetzt bekannt wurde, registrierte die US-Marine das Geräusch der Implosion. Alle fünf Insassen starben innerhalb von Millisekunden. Nach einer große angelegten Suchaktion fand man schließlich fünf Tage später die Trümmer des U-Boots auf dem Meeresgrund - knapp 500 Meter von der Titanic entfernt. An Bord waren der CEO des Unternehmens der Expedition, Stockton Rush (61), der französische Titanic-Experte Paul-Henri Nargeolet (77), der britische Milliardär und Abenteurer Hamish Harding (58), sowie Vater Shahzada Dawood (48) und Sohn Suleman Dawood (19).