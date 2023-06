Video: Hier werden die Trümmerteile der Titan geborgen

Das U-Boot ''Titan'' implodierte am Weg zur Titanic. Alle fünf Insassen sind innerhalb von Millisekunden verstorben. Jetzt werden die Trümmerteile geborgen.

Die fünf Passagiere, die das Wrack der Titanic sehen wollten, starben am Weg dorthin. Das U-Boot "Titan" implodierte in knapp 3.000 Metern Tiefe, wodurch alle Insassen auf der Stelle verstarben. Jetzt werden die Trümmerteile des Mini-U-Bootes an Land geholt und analysiert. Die genaue Ursache für das Gebrechen soll erforscht werden.

All that remains of the submersible "Titan", which dived to the "Titanic" in the Atlantic Ocean. pic.twitter.com/JOFyXlF0AL — Sprinter (@Sprinter99880) June 28, 2023

Aktuell gibt es zwei vorherrschende Theorien, warum die "Titan" implodierte. Erstere geht davon aus, dass das kleine Fenster an der Front des U-Boots, versagt haben könnte. Die zweite Vermutung für die Implosion, ist die spezielle Wahl der Komponenten für die Außenwand der "Titan". Titan, das Metall nach dem das U-Boot auch benannt wurde, ist im Normalfall rostfrei. Allerdings könnte es in der verwendeten Mischung mit Kohlefaser korrodiert und so zur Schwachstelle geworden sein.