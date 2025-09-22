Entsetzen in den USA: Horror-Eltern sperrten ihre sechs Kinder in Lagerabteil ein

Ein erschütternder Fall aus den Vereinigten Staaten sorgt für Entsetzen. In Milwaukee (US-Bundesstaat Wisconsin) fanden Polizisten sechs Kinder, die in einer Lagerbox eingesperrt waren.

Sie mussten dort ohne Strom, Wasser und Toilette ausharren.

Polizei entdeckt Kinder in verschlossener Einheit

Am 16. September wurde der Polizei ein weinendes Kind in einer Lagerhalle in Milwaukee gemeldet. Die Beamten brachen das Schloss auf und stießen auf sechs Kinder im Alter von zwei Monaten bis neun Jahren. Der Raum war klein, stickig und dunkel. Nur ein Spalt am Boden ließ ein wenig Licht hinein. Drinnen befanden sich lediglich ein Sofa, eine Matratze und ein Eimer, der als Toilette diente.

Hilflos ohne Kontakt nach draußen

Die Kinder berichteten später, dass sie weder ein Telefon hatten noch wussten, wie sie die Box von innen öffnen könnten. Auch fließendes Wasser oder Strom gab es nicht. Ihre Eltern, Charles Dupriest (33) und Azyia Zielinski (26), schliefen währenddessen in einem Auto in der Nähe. Beide wurden inzwischen wegen Vernachlässigung angeklagt.

Familie nach Geburt des jüngsten Kindes obdachlos

Nach der Geburt des sechsten Kindes war die Familie ohne festen Wohnsitz. Zunächst lebten sie in einer Unterkunft für Frauen und Kinder, bis sie diese verlassen mussten. Laut den Behörden erklärte die Mutter damals, sie hätten bereits eine neue Wohnung gefunden. Stattdessen lebten die Kinder in dem Lagerraum. Angehörige und Bekannte hätten zwar Hilfe angeboten, diese Möglichkeit wurde jedoch kaum genutzt. Besonders tragisch: Ein Kind verstand nicht, warum der Hund der Familie im Auto schlafen durfte, während es selbst mit den Geschwistern in der Lagerbox bleiben musste.

Gewalt und Alkoholmissbrauch

Nach Angaben der Ermittler schlug der Vater seine Kinder regelmäßig, nur der Säugling blieb verschont. Der älteste Sohn übernahm oft die Verantwortung für seine Geschwister, vor allem dann, wenn die Eltern betrunken waren.