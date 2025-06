Erdbeben beschädigt das legendäre Pompeji

Ein leichtes Erdbeben im Großraum von Neapel hat den teilweisen Einsturz einer Mauer und eines Teils eines Gewölbes in der archäologischen Stätte von Pompeji verursacht.

Das teilten die Behörden am Donnerstag mit. Das Beben der Stärke 3,2 in der Früh war das jüngste einer Reihe von Erschütterungen im Gebiet des Supervulkans "Campi Flegrei" ("Phlegräische Felder") nahe der süditalienischen Stadt Neapel.

Keine Verletzten

In dem beschädigten Bauwerk befanden sich keine Fresken und es wurde auch niemand verletzt. Gabriel Zuchtriegel, Direktor der Ausgrabungsstätte, sagte, es werde geprüft, ob weitere Bereiche betroffen seien.

Gleichzeitig hat der archäologische Park eine umfassende Inspektion des gesamten Gebiets von Pompeji eingeleitet, an der auch ein externes Expertenteam mitwirkt, das seit kurzem mit der regelmäßigen Überwachung der 13.000 Räume der antiken Stadt auf der Grundlage einer eigens zu diesem Zweck entwickelten digitalen Plattform betraut ist. Die Überwachungsdaten dienen der Planung von Instandhaltungsmaßnahmen, die für die Erhaltung der Bauwerke unerlässlich sind.

Bewertung der Erdbebenschäden im Gange

Für die Bewertung der Erdbebenschäden und eventueller weiterer Risiken arbeitet der archäologische Park auch mit dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zusammen. "Pompeji ist eine empfindliche Stätte und wir arbeiten an einer umfassenden Kontrolle des gesamten Gebiets, um eventuelle Schäden nach der Erschütterung von heute Morgen zu überprüfen, damit wir so schnell wie möglich eine Antwort auf die Fragen der Besucher erhalten", hieß es in einem Schreiben der Leitung des Parks. Die Ausgrabung war bei einem schweren Erdbeben im Jahr 1980 in Süditalien beschädigt worden.

Die antike Stadt lag am Fuß des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien.