Erde bebt alle 26 Sekunden, Forscher rätseln über Planeten-Herzschlag

Alle 26 Sekunden sendet die Erde ein kaum hörbares, seismisches Signal aus – ein leiser Schlag, fast wie ein Herzklopfen, das seit Jahrzehnten ununterbrochen unter unseren Füßen pocht.

Weltweit registrieren Seismografen dieses sogenannte „Mikroseism“-Signal – erstmals entdeckt wurde es in den 1960er-Jahren. Es stammt weder von Erdbeben noch von Vulkanausbrüchen oder Explosionen – und es tritt mit erstaunlicher Regelmäßigkeit auf.

Forscher konnten das Signal bis in den Golf von Guinea vor der Westküste Afrikas zurückverfolgen. Was es dort genau auslöst, bleibt jedoch ein ungelöstes Rätsel.

Ozean aus Auslöser?

Eine der führenden Theorien sieht den Ursprung in den Wellen des Ozeans: Wenn starke Wellen auf den Kontinentalschelf treffen, verändert sich der Druck am Meeresboden – möglicherweise so abrupt, dass leichte Erschütterungen entstehen, die sich durch die Erdkruste fortpflanzen. Wie ein leises Klopfen auf einem Tisch, das man noch am anderen Ende spürt. Tatsächlich wird der Puls in stürmischen Jahreszeiten deutlicher – was diese Theorie stützt.

Andere Wissenschaftler vermuten jedoch einen vulkanischen Ursprung. Der Ursprungspunkt liegt unweit eines Vulkans auf der Insel São Tomé. Ähnliche Mikroseismen mit wiederkehrendem Rhythmus wurden auch bei Japans Vulkan Aso beobachtet. Sie könnten durch Bewegungen von Magma im Erdinneren ausgelöst werden.

Forscher rätseln

Doch keine Theorie erklärt bislang vollständig, warum dieser Puls so regelmäßig, so lokal begrenzt und über so lange Zeit so konstant auftritt – vor allem, da vergleichbare Bedingungen an anderen Orten kein ähnliches Signal erzeugen.

Das Phänomen ist Teil des sogenannten „seismischen Hintergrundrauschens“ – leichten Vibrationen, die ständig durch Wind, Wetter und Wellen durch die Erde wandern. Geophysiker nutzen dieses Rauschen, um das Erdinnere zu analysieren. Doch das 26-Sekunden-Signal sticht heraus: Es ist gezielt. Es ist klar. Und es ist noch immer ungeklärt.

Die Erde lebt nicht im biologischen Sinne – aber sie hat einen Puls. Und wir wissen bis heute nicht genau, was ihn antreibt.