Erneut tödlicher Flugzeug-Unfall in den USA

Auf dem Flughafen von Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona ereignete sich am Montag ein schwerer Flugzeugunfall.

Ein "Learjet 35A" kam nach der Landung von der Rollbahn ab und kollidierte mit einer parkenden "Gulfstream 200". Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA befanden sich vier Personen im Learjet und eine in der Gulfstream. Ein Mensch kam ums Leben, vier weitere wurden verletzt.

Maschine gehört Mötley-Crüe-Sänger

Der Learjet war auf die Firma Chromed von Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil (64) registriert. Neil selbst befand sich nicht an Bord, ließ aber über seinen Anwalt mitteilen, dass er mit den Betroffenen fühle und den Einsatzkräften danke.

Bilder vom Unfallort zeigen das beschädigte Flugzeug ohne Fahrwerk auf dem Rollfeld, umgeben von Rettungskräften und Feuerwehrfahrzeugen.

Serie tragischer Flugunglücke

Der Vorfall reiht sich in eine Serie tragischer Flugunglücke in den USA ein. Am 29. Januar kollidierten ein US-Armee-Helikopter und ein American-Airlines-Jet über Washington, wobei 67 Menschen starben. Zwei Tage später stürzte ein Jet mit sechs Personen in Philadelphia ab – alle Insassen sowie eine Person am Boden kamen ums Leben. In Alaska verschwand kürzlich ein Kleinflugzeug vom Radar, später wurden alle zehn Passagiere tot geborgen.

Die Häufung solcher Unglücke wirft Fragen zur Sicherheit im US-Luftverkehr auf. Die Untersuchungen zum Unfall in Scottsdale laufen.