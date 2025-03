Ex-Gouverneur will New Yorks Bürgermeister werden

Rund vier Jahre nach seinem Rücktritt als Gouverneur von New York wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung strebt Andrew Cuomo ein Comeback als Bürgermeister an.

Er werde bei der Wahl im Herbst antreten, sagte der 67-jährige Politiker von der Demokratischen Partei in einer online veröffentlichten Videobotschaft. "Seid ihr bereit zu kämpfen, um unsere Stadt zu retten? Ich weiß, dass ich es bin."

Ex-Gouverneur von New York

Die Millionenmetropole New York müsse einer gespaltenen Nation den Weg nach vorne zeigen, sagte Cuomo weiter. Zwischen 2011 und 2021 war Cuomo Gouverneur des US-Staats New York gewesen, hatte diesen unter anderem durch die Corona-Pandemie geführt und war dabei immer wieder auch mit US-Präsident Donald Trump in dessen erster Amtszeit aneinandergeraten. Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung durch mehrere Frauen und anderen Skandalen trat Cuomo 2021 zurück, es übernahm seine vorherige Stellvertreterin Kathy Hochul.

Die Bürgermeisterwahl in New York ist für Anfang November geplant. Amtsinhaber Eric Adams steht wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik.