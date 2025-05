Explosion zerstört Kinderwunschklinik: FBI spricht von "Terrorakt"

In der Nähe einer Fruchtbarkeitsklinik in Palm Springs, Kalifornien, ist am Samstag (Ortszeit) eine Bombe explodiert.

Eine Person kam ums Leben und mindestens vier weitere wurden verletzt. Akil Davis, stellvertretender Direktor der FBI-Außenstelle in Los Angeles, sprach von einem "vorsätzlichen Terrorakt". Man untersuche, ob es sich um einen Akt internationalen oder nationalen Terrorismus handle. Das FBI konzentriere sich bei ihren Ermittlungen auf eine Person von Interesse. © X × Die getötete Person befand sich laut Davis in der Nähe eines Fahrzeugs, das vor der von American Reproductive Centers betriebenen Klinik in die Luft gesprengt worden war. Die Bombe detonierte entweder in oder in der Nähe eines Autos, das vor der Klinik geparkt war, erklärte der Bürgermeister von Palm Springs, Ron deHarte. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte Schäden am Klinikgebäude. Auch andere Gebäude in der Umgebung wurden laut den Behörden beschädigt, einige davon erheblich. American Reproductive Centers hat Niederlassungen in mindestens drei kalifornischen Städten und bietet Dienstleistungen wie In-vitro-Fertilisation, Gentests und Eizellspenden an.