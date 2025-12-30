Hier stockt einem der Atem - Mutter springt Kind im Meer hinterher

Dramatische Rettung auf den Bahamas: Mutter springt ins Meer, um ihre vierjährige Tochter zu retten

Dramatische Szenen an einem Kreuzfahrtpier auf den Bahamas: Eine Mutter sprang ins Meer, um ihre vierjährige Tochter zu retten, nachdem das Kind zwischen einem Kreuzfahrtschiff und dem Steg ins Wasser gefallen war. Der Vorfall ereignete sich am 21. Dezember am Carnival-Ziel Celebration Key.

Kind rutschte aus und fiel ins Wasser

Laut Carnival Cruise Line war das Mädchen kurz unbeaufsichtigt, rutschte aus und fiel ins Wasser. Die Mutter sprang sofort hinterher. Crew und Sicherheitsteam reagierten umgehend, warfen Rettungsringe ins Wasser und zogen zuerst das Kind, dann die Mutter in Sicherheit.

Schock-Sekunden

Augenzeugen filmten die Rettung – Jubel und Applaus begleiteten den Moment, als beide gerettet wurden.

Die Reederei erklärte gegenüber der Daily Mail: „Beide wurden medizinisch untersucht und sind wohlauf.“ Die Mutter meldete sich später selbst zu Wort: Sie und ihre Kinder seien in Sicherheit, aber noch traumatisiert.