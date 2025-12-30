Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Hier stockt einem der Atem - Mutter springt Kind im Meer hinterher
© Screenshot X: Elizabeth Serrano

Rettungs-Aktion

Hier stockt einem der Atem - Mutter springt Kind im Meer hinterher

30.12.25, 22:37 | Aktualisiert: 30.12.25, 23:54
Teilen

Dramatische Rettung auf den Bahamas: Mutter springt ins Meer, um ihre vierjährige Tochter zu retten 

Dramatische Szenen an einem Kreuzfahrtpier auf den Bahamas: Eine Mutter sprang ins Meer, um ihre vierjährige Tochter zu retten, nachdem das Kind zwischen einem Kreuzfahrtschiff und dem Steg ins Wasser gefallen war. Der Vorfall ereignete sich am 21. Dezember am Carnival-Ziel Celebration Key.

Kind rutschte aus und fiel ins Wasser

Laut Carnival Cruise Line war das Mädchen kurz unbeaufsichtigt, rutschte aus und fiel ins Wasser. Die Mutter sprang sofort hinterher. Crew und Sicherheitsteam reagierten umgehend, warfen Rettungsringe ins Wasser und zogen zuerst das Kind, dann die Mutter in Sicherheit.

Schock-Sekunden

Augenzeugen filmten die Rettung – Jubel und Applaus begleiteten den Moment, als beide gerettet wurden.

Die Reederei erklärte gegenüber der Daily Mail: „Beide wurden medizinisch untersucht und sind wohlauf.“ Die Mutter meldete sich später selbst zu Wort: Sie und ihre Kinder seien in Sicherheit, aber noch traumatisiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden