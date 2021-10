× Fall Gabby Petito: Leichenteile von ihrem Freund gefunden?

Im Fall Gabby Petito haben Ermittler Berichten zufolge persönliche Gegenstände des vermissten Freundes in einem Naturreservat gefunden. Einige Dinge seien im Myakkahatchee Creek Environmental Park im US-Bundesstaat Florida entdeckt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf den Anwalt der Familie des 23-Jährigen am Mittwoch. Offen war zunächst, was genau gefunden wurde, doch wie die BILD berichtet, soll es sich um menschliche Überreste handeln.

VIDEO: A tent has been put up at the Myakkahatchee Creek Environmental Park, where a family attorney says articles belong to #BrianLaundrie were found today.



The Sarasota County Medical Examiner's Office confirms it has been called to the scene. https://t.co/q1e1FCWtVC pic.twitter.com/6cSfn8UQE9