E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Filmreifer Louvre-Überfall: Zwei Täter teilweise geständig

Juwelen-Diebstahl

29.10.25, 17:37
Nach dem spektakulären Juwelendiebstahl im Pariser Louvre haben die beiden festgenommenen Tatverdächtigen teilweise gestanden. 

Die beiden Männer im Alter von 34 und 39 Jahren sollen nun in Untersuchungshaft kommen, bestätigte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau.

Die Strafverfolgungsbehörden hatten einen ersten Fahndungserfolg gemeldet, nachdem bei dem Raub Schmuckstücke im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen worden waren.

Spektakulärer Coup

Bei dem Einbruch nutzten die Täter eine Hebebühne, drangen in die Galerie d’Apollon ein, brachen Vitrinen auf und entkamen teils über Motorräder.

Die Ermittler sichern umfangreiche Spuren: DNA an Tatortmaterial, Fingerabdrücke am Fahrzeug, Werkzeuge und Helme mit Haarproben.

Zwei mutmaßliche Komplizen sind noch flüchtig.

Die neue Entwicklung gibt den Behörden Rückenwind in dem Fall, der nicht nur wegen des materiellen Wertes der Beute, sondern auch wegen der symbolischen Bedeutung der gestohlenen Kronjuwelen große Aufmerksamkeit erregt.

