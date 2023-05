''Fingerlocks'': Neuer Trick der Klima-Kleber enthüllt

Um die Polizei auszutricksen lassen sich die Klima-Chaoten der ''Letzten Generation'' ständig neue Taktiken austüfteln.

Selbst die Technikspezialisten der Berliner Polizei waren am vergangenen Donnerstag machtlos, als sich zwei Aktivisten mit einem Kupferrohr an ihren Mietwagen auf der Stadtautobahn A100 festketteten. Sie mussten die Feuerwehr um Hilfe bitten, um die Situation zu bewältigen.

Neue Taktik: Fingerlock

Die "Letzte Generation" hat ihre neue Taktik, genannt "Fingerlock", in einer internen Anleitung detailliert beschrieben. Diese liegt dem Tagesspiegel vor. Darin heißt es: „Der Metallfingerlock ist eine Möglichkeit, einzelne Menschen an einen Gegenstand (Geländer, Säule) oder mehrere Menschen aneinander zu locken (Menschenkette, Menschenkreis).“ Und weiter: "Das Lösen ist gegenüber dem Ankleben deutlich erschwert, weil die Hände nicht fixiert sind. Meisseln oder Ähnliches funktioniert nicht."

Die Aktivisten sollen für die neue Blockade Technik ein dickes und gekrümmtes Rohrstück wählen, um das Lösen oder Aufsägen erheblich zu erschweren. Um Schmerzen zu vermeiden, sollen die Finger mit Panzertape umwickelt werden. Zuerst werden der Zeige- oder Mittelfinger in das Rohr geschoben, von der anderen Seite wird Kleber eingefüllt. Das Rohr wird dann um einen Gegenstand platziert, und der Daumen wird eingeführt, um den Gegenstand praktisch "einzuschließen".

Auf mehreren Schilderbrücken haben sich Menschen mit #Fingerlocks an Brückenkonstruktion gekettet.



Sie befestigen einzelne Finger in kleinen Rohrkonstruktionen und fordern die Regierung auf, endlich wirksam #FürAlle zu handeln, um die #Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen. pic.twitter.com/mcoSX8svLK — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 28, 2022

Bei einer Blockade in Berlin am Donnerstag musste das Rohr mühsam zersägt werden. Die Feuerwehr musste das Auto, an dem sich die Klimaaktivisten befestigt hatten, anheben. Die Rohrtaktik wurde auch schon erfolgreich an Brücken angewendet, wie Tweets der "Letzten Generation" zeigen.

1,5 Stunden Lösezeit

Wie können die Aktivisten die Rohrstücke nach der Aktion wieder entfernen? "Ist der Rohrbogen geteilt, kann Aceton hinzugefügt werden, um die Finger voneinander und die Rohrstücke vom Finger zu lösen." Alternativ kann die Hand in Öl eingeweicht und mit Kabelbindern im Rohr herumgestochert werden. Pro Finger ergibt sich eine Lösezeit von etwa 1,5 Stunden.