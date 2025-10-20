Frau stirbt nach Schönheits-OP in der Türkei

Eigentlich wollte die italienische Unternehmerin Milena Mancini in der Türkei ihr Fett absaugen lassen. Doch sie ist nach dem Eingriff in die Intensivstation gelandet und dort verstorben.

Milena Mancini (56) ist nach einer Schönheitsoperation in einer Privatklinik in der Türkei gestorben. Die 56-Jährige wurde in einem Krankenhaus in Istanbul 20 Tage lang behandelt. Während des Eingriffs soll es zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen sein.

Laut italienischen Medien hat Mancini geplant, zum Monatsbeginn sich einer Liposuktion zu unterziehen. Während der Operation ist etwas schiefgelaufen. Die Italienerin wurde in das Spital der Universität Istanbul gebracht. Die dortigen Ärzte kämpften 20 Tage lang um das Leben der Unternehmerin.

Todesursache unbekannt

Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt worden. Mehrere Medien vermuten, dass bei der Operation aus Versehen der Magen verletzt wurde.

Milena Mancini war Mutter von zwei Töchtern. Sie arbeitete als Immobilienmaklerin. Ihr Tod löste in der Heimat große Betroffenheit aus. Freunde und Bekannte bezeichnen sie als lebensfrohe und engagierte Frau.

Heimatort geschockt

In ihrem Heimatort, Isola del Liri in der Provinz Frosinone, wurde Mancini sehr geschätzt. Gegenüber der Zeitung "Today" sagte ein Freund: "Wir können es nicht glauben. Milena war voller Energie und hatte viele Pläne. Niemand hätte gedacht, dass so etwas passieren könnte."