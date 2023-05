Frau trug bei Heiratsantrag kein Kopftuch: Mann suspendiert

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann in der Kulturmetropole Shiraz am Grab des persischen Schriftstellers Hafez (Hafis) vor seiner Partnerin niederkniet und sie um ihre Hand bittet. Die Frau trägt dabei - anders als vorgeschrieben - kein Kopftuch. Die Provinz Fars suspendierte infolge der Szene nun ihren Tourismusdirektor, wie der staatliche Rundfunk IRIB am Montagabend berichtete.

The Director General of Fars Cultural Heritage and Tourism was suspended by the governor following this video in the gardens surrounding the tomb of renowned Iranian poet Hafez in Shiraz. Clearly the Islamic Republic is terrified of love, of true Iranian culture and of women —… https://t.co/WQEuYpHjrN