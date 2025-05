Frau wollte Bank überfallen: Sprengt sich selbst in die Luft

Eine Explosion in Thessaloniki! Am Samstagmorgen hat sich eine Frau versehentlich in die Luft gesprengt.

Die 38-Jährige wollte den Sprengkörper Medienangaben zufolge in der Bank platzieren, um sie dann zu überfallen. Stattdessen hat sie sich versehentlich selbst in die Luft gesprengt - und kommt dabei ums Leben.

Mit Abnehmspritze: Oliver Pocher nahm 14 Kilo ab Sie habe die Bombe bei sich getragen, diese explodierte plötzlich in ihren Händen. Sie habe in Vergangenheit außerdem bereits an mehreren Raubüberfällen teilgenommen und war amtsbekannt, wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet. Durch die Explosion wurden mehrere Schaufenster und Fahrzeuge beschädigt.