Frustrierter Kicker verprügelt Fußballtrainer mit 40 Komplizen

Nach einem Fußballspiel in der Kreisliga in Berlin ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert und führte zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten.

Die Polizei berichtete am Montag, dass vier der Beteiligten am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht wurden. Weitere Personen, die an der Schlägerei in der Birkenstraße beteiligt waren, lehnten medizinische Hilfe ab. Ein 28-jähriger Mann, der anscheinend zwei seiner Kontrahenten mit einem Messer verletzte, wurde von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Kräfte beschlagnahmten eine Reihe von gefährlichen Gegenständen, darunter ein Teleskopschlagstock, ein Elektroschocker und Baseballschläger. Die Polizei wertete den Vorfall als besonders schwerwiegenden Landfriedensbruch.

18-Jähriger tauchte mit 30-40 Helfern auf

Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass unter den Beteiligten auch ein Spieler und ein Trainer eines Fußballvereins gewesen sein sollen. Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge gerieten ein 43-jähriger Mann und ein 18-Jähriger nach dem Fußballspiel in einen Streit. Dieser Streit führte zu einer Verabredung für ein Treffen am Abend. Während der ältere Mann in Begleitung erschien, brachte der 18-Jährige eine Gruppe von 30 bis 40 Männern mit, darunter mehrere Angehörige. Die Polizei berichtete, dass die beiden Männer von der Gruppe umringt wurden und plötzlich mit verschiedenen gefährlichen Gegenständen angegriffen wurden. Der 43-Jährige und sein Begleiter gehören zu den Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden.