Halloween-Deko täuscht Großbrand vor – Feuerwehr im Dauereinsatz

Ein Paar in South Carolina hat sein Haus so realistisch in Brand gesetzt – mit Licht, Rauch und Soundeffekten –, dass Anwohner mehrfach die Feuerwehr alarmierten

In Fountain Inn im US-Bundesstaat South Carolina wollte das Paar Amanda Peden und Sam Lee eigentlich nur für Gruselstimmung sorgen – doch ihre Halloween-Dekoration sorgte vor allem für Blaulicht-Alarm. Das Paar hat sein Haus so gestaltet, dass es aussieht, als stünde es in Flammen: orange flackernde Lichter in allen Fenstern, dichter Rauch auf der Veranda, leises Knistern im Hintergrund. Die Illusion wirkt so echt, dass seit Beginn der Halloween-Saison mehrfach Notrufe bei der Feuerwehr eingingen.

Feuerwehrchef Russell Alexander sagte laut New York Post: „Wir müssen bei jedem Anruf ausrücken – auch wenn wir wissen, dass es nur Deko ist.“

Halloween-Tradition mit Schockeffekt

Für Amanda und Sam ist die Aktion Teil einer jährlichen Tradition. Schon in den Vorjahren überraschten sie ihre Nachbarschaft mit aufwendigen Horror-Szenen:

2021 inszenierten sie ein Flugzeugunglück mit Skelett-Passagieren,

2022 folgte ein Autounfall mit blutigen Figuren,

2023 eine Zombie-Attacke auf dem Rasen.

Doch die aktuelle „Feuer-Hölle“ übertrifft alles. Auf Facebook veröffentlichte Amanda ein Video, in dem sie Nachbarn einlud, sich die Deko aus der Nähe anzusehen: "Unser Haus wird (scheinbar) in Flammen stehen. Das ist unsere Halloween-Dekoration, jeden Abend von 20 bis 22 Uhr bis zum 31. Oktober." - Ihre eindringliche Bitte: "Bitte ruft nicht noch einmal die Feuerwehr!"

Feuerwehr mit gemischten Gefühlen

Trotz Hinweisschildern vor dem Haus – "Keine Sorge, nur Deko!" – hielten einige Passanten die Szene für echt und wählten den Notruf. "Es ist ein Albtraum für jede Leitstelle", sagte ein Feuerwehrmann gegenüber US-Medien. "Wir wissen nie, ob’s diesmal wirklich brennt."

Täuschend echter Brand als Halloween-Deko © abc

Die Feuerwehr zeigt Verständnis für den Einfallsreichtum des Paares, betont aber auch, dass unnötige Einsätze wertvolle Zeit kosten können. Trotzdem: Die spektakuläre Illusion hat Amanda und Sam in Fountain Inn längst zu lokalen Halloween-Stars gemacht.