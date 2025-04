Israel verstärkt Einsatz im Gazastreifen

Das israelische Militär fliegt im Gazastreifen weiter täglich Dutzende Luftangriffe.

Allein über das jüdische Wochenende, das von Freitagabend bis Samstagabend dauerte, flog die Luftwaffe rund 150 Attacken gegen "Terroristen und Terrorinfrastruktur", wie das Militär mitteilte. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanahu erklärt, er habe das Militär angewiesen, den Druck auf die Hamas zu verstärken.

Mindestens 50 Tote

Der Krieg fordere zwar einen hohen Preis, sagt er in einer TV-Ansprache. Israel habe jedoch "keine andere Wahl, als für unsere Existenz weiterzukämpfen, bis zum Sieg". Nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden am Samstag mindestens 50 Palästinenser bei Angriffen getötet.

Im Lauf der vergangenen sieben Tage seien im Kampf gegen die islamistische Hamas 300 Ziele, seit Wiederaufnahme der Kampfhandlungen am 18. März bereits mehr als 1.400 Ziele aus der Luft angegriffen worden, hieß es weiter. In dem abgeriegelten Küstengebiet leben gut zwei Millionen Palästinenser.

Langer Tunnel bei Rafah zerstört

Bodentruppen zerstörten im Süden bei Rafah den Angaben zufolge einen mehrere hundert Meter langen Tunnel, der mit Sprengfallen versehen war. 40 Hamas-Kämpfer seien getötet, zahlreiche Waffen und Fahrzeuge der Terrormiliz beschlagnahmt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär macht in der Regel keine Angaben zur Zahl ziviler Opfer seiner Einsätze.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Samstagnachmittag unter Berufung auf die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde, in den vergangenen 24 Stunden seien 92 Palästinenser durch Kampfhandlungen ums Leben gekommen und 219 weitere verletzt worden. Die Zahl der getöteten Palästinenser seit Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober 2023 stieg auf 51.157. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober im Süden Israels verübt hatten. Auf israelischer Seite wurden dabei 1.200 Menschen getötet.