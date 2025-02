Kleines Mädchen ganz allein: Ungesichert auf Höhenflug im Skilift

Ein kleines Mädchen sitzt ungesichert auf dem Sessellift - und das in beachtlicher Höhe ohne den Bügelhalter des Lifts! SO reagierte die besorgte Mutter darauf...

Das kleine Mädchen hatte es offenbar nicht mit seiner Familie auf den Sessellift geschafft und fuhr alleine mit einem anderen Lift weiter. Der Bügel sei zu Beginn der Fahrt noch unten gewesen, aber den jungen Ski-Profi schien genau dieser gestört zu haben. Die Kleine hatte wohl angenommen, dass er blockiert sei oder beim Aussteigen zu schwer für sie sein könnte - und sie wieder mit retour nehmen würde. Also hob sie ihn an und saß ungesichert in der Höhe.

Mit einer Hand festgehalten

Doch das im pinken Anorak dick eingepackte Mädchen schien es gelassen zu nehmen und ließ ihre Füße runter baumeln - und hielt sich mit einer Hand an der Sitzlehne. Schließlich kam sie oben sicher an.

Die Mutter zeigte sich auf Instagram sichtlich besorgter als ihre mutige Tochter. Doch als sie lebendig und heiter angekommen ist, postete Mama Kirsten Familienvideos vom Ski-Urlaub auf dem Resort in North Carolina in den USA.

Mediale Aufregung

Die medialen Reaktionen sind gespalten: Einige loben den Mut der Kleinen, andere sind erschüttert und besorgt. Ein Nutzer schreibt: "Ist doch ok. Ich weiß nicht, was nicht gut sein soll? Scheinbar hat die Erziehung funktioniert und das Kind weiß sich zu verhalten." Ein anderer schrieb hingegen: "Warum schaut da keiner und stoppt die Bahn?"