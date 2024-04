× Klum-Model strandet in Fluten

Der Wüstenstaat wird überschwemmt. Starkregen hat am Dienstag den Den Flughafen lahmgelegt. Influencerin und Ex-GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann strandete und musste in einem Industriegebiet kampieren.

Nichts ging mehr am Dienstag am Flughafen in Dubai. Massivregen seit Montag und das Emirat versinkt im Chaos. Am Dienstag wurde dann ein Ankunftsstopp verhängt. Erst Stunden später konnte der Betrieb wieder „schrittweise“ aufgenommen werden.

Alles überschwemmt

Nicht nur der Flughafen selbst, auch die Zufahrtsstraße waren von den Wassermassen blockiert. Bis heute ist man nicht Herr der Lage. „Flüge verspäten sich weiterhin oder werden umgeleitet“, sagte ein Flughafensprecher am Mittwoch. „Wir bemühen uns darum, den Betrieb unter sehr schwierigen Bedingungen so schnell wie möglich wiederherzustellen.“

Bei besserem Wetter: Fiona Erdmann bei Sonnenschein in Berlin.

Im Fitnessstudio übernachtet

An einem Tag ist im Emirat so viel Regen gefallen, wie sonst in zwei (!) Jahren. Auch Heidi Klums Ex-Schützling Fiona Erdmann haben die Fluten überrascht.

Sie strandete auf dem Weg und musste in einem Fitnessstudio im Industriegebiet übernachten.