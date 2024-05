Knapp 200 km/h schnell: Fan von Baseball im Gesicht getroffen

"Let's go, Jays!"-Rufe hallten durchs Stadion, als sich Bo Bichette, Shortstop der Toronto Blue Jays, ans Schlag-Mal stellte. Die 40-jähige Kanadierin Liz McGuire war eine von 50.000 begeisterten Fans, die auf einen Volltreffer ihrer Mannschaft wartete. Und der kam auch!

Es dauerte nicht lange, bis Bichette voll durchziehen und den Ball ins Publikum knallten sollte. Just in diesem Moment passte Jays-Fan McGuire nicht auf und bekam die Kugel mitten ins Gesicht - mit gut 180 km/h! Die Folgen: ein blaues Auge und eine riesige Beule darüber, dazu horrende Kopfschmerzen. Trotzdem blieb die Frau nach kurzer Erstversorgung bis zum Ende des Spiels im Stadion.

Obwohl sie die Zähne zusammenbiss und trotz Gehirnerschütterung und Übelkeit bis zum Schluss durchhielt, wurde ihr nicht die Ehre zuteil, den geschlagenen Ball zu behalten. Dafür bekam sie einen anderen signierten Ball von Bichette geschenkt. Und: Die Firma Topps will ihr eine eigene Baseball-Sammelkarte widmen!

Hey @BlueJays I got my face mashed in by a 110mph foul off Bo Bichette's bat. I didn't even get the ball. I even stayed till the end of the game. Any way you can hook a girl up? #tothecore #bluejays pic.twitter.com/uXJqXenVLm