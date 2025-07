Knochenbrüche: Mehrere Verletzte durch heftigen Sturm an der Adria

Bei einem heftigen, kurzen Sturm mit Regen und Hagel an der Adria im Raum Split sind 24 Menschen verletzt worden.

Sie kamen mit Knochenbrüchen und Prellungen ins Krankenhaus, berichtete die Internet-Zeitung "index.hr". Die Meteorologen sprachen von einem klassischen Sommersturm nach einer extremen Hitzeperiode. Sie erwarten in nächster Zeit weitere derartige Stürme.

Es kam zu erheblichen Sachschäden: Zahlreiche Bäume stürzten auf Autos. In Split kippten Gerüste einer Bühne für ein geplantes Open-Air-Musikfestival auf einen gut besetzten Parkplatz. Bei einer Adria-Fähre, die im Hafen lag, löste sich ein Tau, so dass die Fähre mit zwei Touristenschiffen kollidierte. Verletzte gab es dabei nicht. In der Schiffswerft stürzte ein Kran auf Produktionshallen. Das Dach vom Stadion von Hajduk Split wurde zum Teil abgerissen.

Der Sturm riss auch zahlreiche Hausdächer mit, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Im Peristyl des berühmten Diokletian-Palastes aus der Römerzeit stand danach das Wasser einen halben Meter hoch.