"Lebensgefährlich!" Köln verbietet Baden im Rhein

Auch die Millionenstadt Köln hat nun ein Badeverbot für den Rhein beschlossen.

Allerdings schwächte der Stadtrat in einer Sitzung am Abend die Vorlage der Verwaltung ab und verzichtete auf ein komplettes Betretungsverbot. Wasserkontakt bis Knöchelhöhe wurde - anders als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen - vom Badeverbot ausgenommen. Das Verbot gilt erst nach Bekanntmachung. Dies könne rund zwei Wochen dauern, sagte eine Stadtsprecherin.

"Der Rhein ist eine Wasserstraße, das Baden ist lebensgefährlich", teilte Manuel Froh von der Volt-Fraktion mit. "Den Beweis brachten leider schon viel zu viele Menschen in diesem Jahr. Warnungen helfen offensichtlich nicht." Deshalb müsse man dementsprechend handeln. "Das Spazierengehen auf Autobahnen ist auch aus guten Gründen verboten."

1.000 Euro Strafe für Schwimmen im Rhein

Verstöße gegen das Badeverbot für den Rhein sollen nun ähnlich wie in anderen Städten auch in Köln mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. In Düsseldorf, Neuss, Meerbusch, Krefeld, Dormagen und Duisburg drohen bereits Geldstrafen in Höhe von bis zu 1.000 Euro, falls sich jemand tiefer als bis zum Knöchel in den Fluss begeben sollte.

Ab Samstag gilt ein solches Verbot auch in Duisburg im gesamten Stadtgebiet. Bisher war dort das Baden im Rhein nicht entlang des gesamten Uferlaufs ausdrücklich verboten.

Die Gefahren im Rhein

Nach Daten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gab es im Rhein im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen heuer bis Ende Juli bereits zehn Todesfälle. Der Fluss ist gefährlich wegen der Schifffahrt, der Strudel und Wirbel sowie der hohen Geschwindigkeit, mit der das Wasser flussabwärts strömt. Bei gefährlichen Strömungen wirkt der Sog so stark, dass er selbst geübte Schwimmerinnen und Schwimmer bis auf den Grund zieht.