"Letzte Generation" übergießt Tesla Cybertruck mit Farbe

Seit Anfang Mai ist Elon Musks Tesla Cybertruck auf PR-Tour durch Europa. Auch in Österreich machte der hierzulande noch nicht straßenzugelassene SUV einen kurzen Stopp. Zur Zeit steht der gepanzerte Wagen in Hamburg, wo Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" zuschlugen.

???? Cybertruck in Hamburg mit Farbe übergossen - Gepanzert in die Klimahölle



Seit dem 2. Mai tourt der SUV als Ausstellungsstück quer durch Deutschland und versinnbildlicht den Umgang der Superreichen mit der Erderhitzung: Gepanzert im Luxusfahrzeug ab in die Klimahölle.



