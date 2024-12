In Nordfrankreich sind am Samstag fünf Menschen getötet worden. Wie Rettungskräfte mitteilten, wurde das erste Opfer am Nachmittag in der Kleinstadt Wormhout im Département Nord gefunden.

Der 29-jährige Mann sei leblos und mit einem Einschussloch im Körper auf offener Straße liegend gefunden worden und noch vor Ort gestorben. Putin-Vertrauter Medwedew droht mit weiteren Annexionen

Hütter mit Sensationstriumph in Beaver Creek

Biden-Vertraute musste unters Messer Anschließend wurden die Rettungskräfte nach Loon-Plage in der Nähe der Hafenstadt Dünkirchen gerufen, wie die Rettungskräfte weiter mitteilten. Behörden zufolge wurden dort zwei Sicherheitsleute und zwei Migranten getötet, vermutlich durch automatische Schusswaffen. Mann stellte sich der Polizei Am Abend stellte sich laut Behördenangaben ein Mann der Polizei in der Gemeinde Ghyvelde, der angegeben habe, mehrere "Tötungsdelikte im Küstengebiet von Dünkirchen" begangen zu haben. Dem Bürgermeister von Loon-Plage zufolge stammt der Mann aus der Umgebung von Dünkirchen. Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen liefen, wie die Behörden weiter mitteilten.