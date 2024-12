Hütter mit Sensationstriumph in Beaver Creek

Cornelia Hütter hat am Samstag die Abfahrt in Beaver Creek mit einer spektakulären Leistung für sich entschieden.

Auf der anspruchsvollen Strecke „Birds of Prey“ setzte sich die Steirerin gegen die Favoritinnen durch und sorgte für den ersten Sieg des ÖSV in der laufenden Ski-Weltcup-Saison.

Hütter triumphiert vor Goggia und Gut-Behrami

Mit einer fehlerfreien Fahrt und einem beeindruckenden Husarenritt ließ Hütter die Konkurrenz hinter sich. Sie gewann vor der Italienerin Sofia Goggia, die 0,16 Sekunden Rückstand hatte, und der Schweizerin Lara Gut-Behrami, die 0,34 Sekunden langsamer war.

Perfekte Leistung

Hütter startete mit der Nummer elf und lieferte auf der technisch anspruchsvollen Strecke eine perfekte Leistung ab, mit der sie die Favoritin Goggia übertrumpfte. Goggia, die im Abschlusstraining noch die überlegene Bestzeit erzielt hatte, musste sich diesmal mit Platz zwei zufriedengeben.

Saisonstart für die Speed-Damen

Für die Speed-Frauen war es der Auftakt in die neue Weltcup-Saison. Die Abfahrt in Beaver Creek stellte hohe Anforderungen an die Athletinnen, doch Hütter bewies Nervenstärke und dominierte die Konkurrenz mit ihrem starken Lauf.

„Ich wusste, ich muss mich heute zusammenreißen. Ich bin teilweise irgendwie dahergekommen, aber die Geräte sind so gut gegangen“, sagte Hütter im ORF-Interview.