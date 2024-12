Salzburg mit 3:0-Erfolg gegen Klagenfurt zum Jahresabschluss

Red Bull Salzburg hat den angestrebten versöhnlichen Jahresabschluss geschafft.

Die Elf von Trainer Pepijn Lijnders besiegte im Nachtragsspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag vor 5.000 Heimfans Austria Klagenfurt 3:0 (2:0). Oscar Gloukh (40.), Dorgeles Nene (44.) und Bobby Clark (73.) trafen für die "Bullen", die mit 26 Zählern in der Tabelle mit dem WAC gleichzogen, aber Fünfte bleiben. Auf Leader Sturm Graz fehlen nach 16 Runden zehn Punkte. Klagenfurt (15) ist Zehnter.

Lijnders beorderte seinen Kapitän Amar Dedic erneut in die Innenverteidigung, während Aleksa Terzic und Mamady Diambou in die Startformation zurückkehrten. Bei den mit großen Personalsorgen angereisten Klagenfurtern - Solomon Bonnah fiel kurzfristig aus - gab der 17-jährige Matteo Kitz sein Bundesliga-Startelfdebüt. Er ersetzte den gesperrten Rechtsverteidiger Simon Straudi. Linksverteidiger Jonas Kühn und Stürmer Nicolas Binder erhielten von Coach Peter Pacult wieder eine Chance von Beginn an.

Bereits nach 25 Sekunden vergab Petar Ratkov nach Bidstrup-Pass eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Führung. Damit waren die Rollen am Feld zunächst bezogen, der Vizemeister dominierte. Nicolas Capaldo setzte einen Kopfball knapp am Tor von Simon Spari vorbei (7.). Auf der Gegenseite scheiterte Ben Bobzien nach einem Ballverlust von Capaldo und einem guten Sololauf allein vor Alexander Schlager am Keeper (16.).

Doppelpack entschied Partie

Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, während Salzburg offensiv wenig einfiel. Das änderte sich kurz vor der Pause. Zunächst stach Gloukh nach einer schönen Kombinationsserie der Gastgeber via Innenstange zu und erzielte sein siebentes Saisontor. Nur vier Minuten später erhöhte Nene mit einer sehenswerten Direktabnahme einer Capaldo-Flanke.

Zur Pause brachte Pacult Christopher Wernitznig ins Spiel, der damit zu seinem 400. Bundesliga-Einsatz kam. Das Spiel machten weiterhin die Salzburger, die allerdings erst nach 73 Minuten den Deckel durch den eingewechselten Clark draufmachten. Nach feinem Gloukh-Pass markierte der Engländer seinen ersten Bundesligatreffer. Letzter Höhepunkt war ein Lattentreffer von Gloukh (83.).

Für den Vizemeister war es erst der zweite Sieg in den vergangenen acht Bundesligaspielen, während die Kärntner nun bei fünf Niederlagen in Folge halten. Die Weihnachtspause ist für Salzburg eine kurze, in fünfeinhalb Wochen wartet das Gastspiel bei Real Madrid (22. Jänner) in der Champions League. Die Winterpause der Klagenfurter endet hingegen erst am 8. Februar, dann empfängt die Pacult-Truppe die Bullen in der Kärntner Landeshauptstadt.